Delhi Blast: सुबह 5 बजे क्या था बम धमाके वाली जगह का हाल, पत्रिका के रिपोर्टर ने बताया

सोमवार शाम को दिल्ली के लाल किला के पास धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। आज सुबह 5 बजे पत्रिका के रिपोर्ट विकास सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। जानिए, आंखो देखा हाल ...

नई दिल्ली

Pushpankar Piyush

Vikas Singh

Nov 11, 2025

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हो गए। आज सुबह 5 बजे लाल किला और उसके आसपास के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी और CRPF के जवानों की तैनाती की गई है। फॉरेंसिक की टीम देर रात से घटनास्थल पर सैंपल इकट्ठा कर रही है।

घटनास्थल पर पहुंचे पत्रिका के रिपोर्टर विकास सिंह ने कहा कि धमाके में कम से कम 10 से अधिक कारों के नुकसान हुआ है। 10 से अधिक स्कूटी भी मलबे में तब्दील हो गई। प्रारंभिक तौर पर यह एक हाई इंटेसिटी धमाका नजर आ रहा है। पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। वहीं, इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है।

कार में तीन लोग थे सवार

इधर, पुलिस ने बताया कि जिस कार में धमाका हुआ है। उसमें तीन लोग सवार थे। कार हरियाणा के गुरुग्राम में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। पुलिस ने कार मालिक सलमान को हिरासत में ले लिया है। सलमान ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने अपनी कार पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) के तारिक को बेची थी। पुलिस अब तारिक की तलाश में जुटी है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद मुंबई समेत सभी बड़े शहरों और राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

घटनास्थल पर पहुंचे गृहमंत्री शाह

दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने खुद घटनास्थल का दौरा किया। शाह ने कहा कि दिल्ली के लाल किले के पास शाम करीब 7 बजे हुए विस्फोट के संबंध में सभी संभावनाओं की जांच की जा रही है। एक हुंडई आई20 कार में विस्फोट हुआ है। सभी संभावनाओं की जांच की जा रही है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ेगी। एक बार जब हमें कोई ठोस निष्कर्ष मिल जाएगा, तो उसे जनता के साथ साझा किया जाएगा।

Updated on:

11 Nov 2025 08:41 am

Published on:

11 Nov 2025 07:19 am

