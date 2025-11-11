Delhi Blast: सुबह 5 बजे क्या था बम धमाके वाली जगह का हाल, पत्रिका के रिपोर्टर ने बताया

दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने खुद घटनास्थल का दौरा किया। शाह ने कहा कि दिल्ली के लाल किले के पास शाम करीब 7 बजे हुए विस्फोट के संबंध में सभी संभावनाओं की जांच की जा रही है। एक हुंडई आई20 कार में विस्फोट हुआ है। सभी संभावनाओं की जांच की जा रही है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ेगी। एक बार जब हमें कोई ठोस निष्कर्ष मिल जाएगा, तो उसे जनता के साथ साझा किया जाएगा।