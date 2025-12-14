दिल्ली में कड़ाके की ठंड का अलर्ट! पहाड़ों पर बर्फबारी से कांपा उत्तर भारत, जानें 18 दिसंबर तक का मौसम

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Delhi Cold Wave and Snowfall Update: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कड़ाके की ठंड (Winter 2025) ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। अगर आप दिल्ली-एनसीआर या उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रहते हैं, तो अब अपने ऊनी कपड़े और जैकेट बाहर निकालने का सही समय आ गया है। मौसम विभाग (IMD) ने राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में शीतलहर (Cold Wave) को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। वहीं, पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने फिजाओं में ठंडक घोल दी है।
दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर का प्रकोप।
अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी।
18 दिसंबर तक तापमान में भारी गिरावट की संभावना।
मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। IMD ने दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए 'कोल्ड वेव' यानी शीतलहर की चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि बर्फीली हवाओं के चलते दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सुबह और शाम के समय ठिठुरन काफी ज्यादा महसूस होगी। विशेष रूप से 18 दिसंबर तक मौसम का मिजाज काफी सर्द रहने वाला है, इसलिए घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
मैदानी इलाकों में बढ़ रही इस ठंड का असली कारण पहाड़ों पर हो रही हलचल है। जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश तक, ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम पूरी तरह बदल गया है।
यहां के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान शून्य के करीब या उससे नीचे चला गया है।
घाटी में भी बर्फबारी का दौर जारी है। पर्यटकों के लिए यह खुशी की खबर हो सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह मुश्किल का सबब बन रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ों से होकर आ रही ये बर्फीली हवाएं (Icy Winds) सीधे मैदानी इलाकों से टकरा रही हैं, जिससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में पारा लुढ़क गया है।
सिर्फ ठंड ही नहीं, अब कोहरा (Fog) भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। इससे विजिबिलिटी (दृश्यता) कम होने का खतरा है। कोहरे के कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो सकती है और ट्रेन व फ्लाइट सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है।
IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 18 दिसंबर तक उत्तर भारत में मौसम शुष्क लेकिन बेहद ठंडा रहेगा। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव के चलते हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रहने की उम्मीद है, जिसका मैदानी इलाकों की सर्दी पर सीधा असर पड़ेगा। बहरहाल, सर्दी का यह स्पेल (Spell) बता रहा है कि आने वाले दिन और भी ठंडे होने वाले हैं। ऐसे में मौसम के हर अपडेट पर नजर बनाए रखना जरूरी है।
