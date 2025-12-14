दिल्ली में कड़ाके की ठंड का अलर्ट! पहाड़ों पर बर्फबारी से कांपा उत्तर भारत, जानें 18 दिसंबर तक का मौसम

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। IMD ने दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए 'कोल्ड वेव' यानी शीतलहर की चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि बर्फीली हवाओं के चलते दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सुबह और शाम के समय ठिठुरन काफी ज्यादा महसूस होगी। विशेष रूप से 18 दिसंबर तक मौसम का मिजाज काफी सर्द रहने वाला है, इसलिए घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।