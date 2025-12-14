14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली में कड़ाके की ठंड का अलर्ट! पहाड़ों पर बर्फबारी से कांपा उत्तर भारत, जानें 18 दिसंबर तक का मौसम

Delhi Cold Wave and Snowfall Update: दिल्ली-एनसीआर में शीतलहर और पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के चलते मौसम विभाग ने 18 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 14, 2025

coldwave alert

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Delhi Cold Wave and Snowfall Update: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कड़ाके की ठंड (Winter 2025) ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। अगर आप दिल्ली-एनसीआर या उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रहते हैं, तो अब अपने ऊनी कपड़े और जैकेट बाहर निकालने का सही समय आ गया है। मौसम विभाग (IMD) ने राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में शीतलहर (Cold Wave) को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। वहीं, पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने फिजाओं में ठंडक घोल दी है।

सर्दी का कहर: एक नजर

दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर का प्रकोप।

अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी।

18 दिसंबर तक तापमान में भारी गिरावट की संभावना।

दिल्ली-NCR में शीतलहर की दस्तक

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। IMD ने दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए 'कोल्ड वेव' यानी शीतलहर की चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि बर्फीली हवाओं के चलते दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सुबह और शाम के समय ठिठुरन काफी ज्यादा महसूस होगी। विशेष रूप से 18 दिसंबर तक मौसम का मिजाज काफी सर्द रहने वाला है, इसलिए घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर (Snowfall Alert)

मैदानी इलाकों में बढ़ रही इस ठंड का असली कारण पहाड़ों पर हो रही हलचल है। जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश तक, ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम पूरी तरह बदल गया है।

अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी

यहां के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान शून्य के करीब या उससे नीचे चला गया है।

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी

घाटी में भी बर्फबारी का दौर जारी है। पर्यटकों के लिए यह खुशी की खबर हो सकती है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह मुश्किल का सबब बन रहा है।

सीधे मैदानी इलाकों से टकरा रहीं बर्फीली हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ों से होकर आ रही ये बर्फीली हवाएं (Icy Winds) सीधे मैदानी इलाकों से टकरा रही हैं, जिससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में पारा लुढ़क गया है।

घने कोहरे का डबल अटैक

सिर्फ ठंड ही नहीं, अब कोहरा (Fog) भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है। इससे विजिबिलिटी (दृश्यता) कम होने का खतरा है। कोहरे के कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो सकती है और ट्रेन व फ्लाइट सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है।

अब 18 दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम?

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, 18 दिसंबर तक उत्तर भारत में मौसम शुष्क लेकिन बेहद ठंडा रहेगा। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव के चलते हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रहने की उम्मीद है, जिसका मैदानी इलाकों की सर्दी पर सीधा असर पड़ेगा। ​बहरहाल, सर्दी का यह स्पेल (Spell) बता रहा है कि आने वाले दिन और भी ठंडे होने वाले हैं। ऐसे में मौसम के हर अपडेट पर नजर बनाए रखना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weatehr news

weather alert

मौसम समाचार

weather report

Updated on:

14 Dec 2025 07:00 pm

Published on:

14 Dec 2025 06:59 pm

Hindi News / National News / दिल्ली में कड़ाके की ठंड का अलर्ट! पहाड़ों पर बर्फबारी से कांपा उत्तर भारत, जानें 18 दिसंबर तक का मौसम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.