दिल्ली आबकारी नीति पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, बोले- LG की दो बार इजाजत के बाद बनाई थी नई शराब नीति

शराब नीति को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ उपराज्यपाल ने नई शराब नीति में अनियमितताओं के चलते इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं वहीं अब डिप्टी सीएम ने एलजी को लेकर बड़ा बयान दिया है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब नीति को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक बार फिर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई आबकारी नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, दिल्ली में नई आबकारी नीति एक नहीं बल्कि दो बार उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही बनाई गई थी। दरअसल हाल में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नई शराब नीति में अनियमितताओं को लेकर इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि, केंद्र सरकार के इशारे पर मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए ये सब किया जा रहा है।





