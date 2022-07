Delhi New Excise Policy पर LG के एक्शन के बाद केजरीवाल का पलटवार, बोले- मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश

दिल्ली की नई आबकारी नीति को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एक्शन का रिएक्शन भी सामने आया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर शुक्रवार को बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने नई पॉलिसी में गड़बड़ी आरोपों के चलते सीबीआई जांच के आदेश दिए है। एलजी के इस एक्शन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि, पहले ही दिल्ली के एक मंत्री को सरकार जबरन अंदर किए हुए है अब दूसरे के लिए भी साजिशें रची जा रही हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि, सिसोदिया कट्टर ईमानदार और देशभक्त आदमी हैं।

Delhi New Excise Policy CM Arvind Kejriwal Says LG Allegations Against Manish Sisodia Totally False