Delhi Fire : मायापुरी स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 17 गाड़ियां पहुंची

नई दिल्ली। राजधानी दिल्‍ली से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के मायापुरी इलाके में एक फैक्‍ट्री में आग ( Delhi Fire ) लगने से हड़कंप मच गया। यह आग मायापुरी के फेज -2 ( Mayapuri Phase-2 ) में एक फैक्ट्री में लगी है। जबकि घटना की सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की 17 गाड़ियां, दिल्‍ली पुलिस ( Delhi Police ) और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं।

यही नहीं, फैक्ट्री में भीषण आग लगने की वजह से धूल का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण है।

यह भी पढ़ेँः Firecracker Ban In Delhi: दिल्ली में इस साल भी नहीं बिकेंगे पटाखे, सरकार ने खरीदने-बेचने और स्टोर करने पर लगाई रोक

Delhi | A total of 17 fire tenders present outside a factory in the Mayapuri Phase-2 area where a fire broke out. No casualty reported so far: Fire Department



Visuals from the spot. pic.twitter.com/WOu3RgS2Tm