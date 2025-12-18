18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

दिल्ली में कोहरे का कहर: 40 से ज्यादा उड़ानों में देरी और कई ट्रेनें भी विलंबित

Delhi Fog: दिल्ली में घने कोहरे के चलते 40 से ज्यादा फ्लाइट्स और 22 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चली हैं। इसके साथ-साथ कोहरे के कारण सड़कों पर भी यातायात प्रभावित हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 18, 2025

Over 40 flights delayed in delhi due to fog

दिल्ली में कोहरे के कारण 40 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Delhi Fog: राजधानी दिल्ली में कोहरे का कहर जारी है। प्रदूषण और कोहरे के चलते यहां कई दिनों से यातायात प्रभावित हो रहा है। आज भी सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह 40 से ज्यादा फ्लाइट्स में देरी हुई है और करीब 22 ट्रेनें भी विलंबित हुई है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में भयानक कोहरा छाया हुआ है, जिससे लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

सुबह 8:10 बजे एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे ने घने कोहरे के बीच सुबह 8:10 बजे एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि, फिलहाल उड़ानों का संचालन CAT III (एक विशेष तकनीक जो कम विजिबिलिटी में लैंडिंग में मदद करती है) की स्थिति में किया जा रहा है, जिससे फ्लाइट्स के समय में बदलाव हो सकता है।

एडवाइजरी से पहले 'लो विज़िबिलिटी प्रोसीजर' (LVP) लागू

एयरपोर्ट ने कहा, हम सभी संबंधित पक्षों से बातचीत करके काम कर रहे हैं ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। अधिकारियों ने इस सूचना में कहा कि यात्री अपनी फ्लाइट से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। हमें इस असुविधा के लिए खेद है। यह एडवाइजरी जारी करने से पहले ही एयरपोर्ट अधिकारियों ने 'लो विज़िबिलिटी प्रोसीजर' (LVP) लागू करने की चेतावनी दे दी थी।

विमानों की सुरक्षित आवाजाही के लिए LVP लागू

जब चेतावनी जारी की गई उस समय उड़ानें अपने निश्चित समय से चल रही थी। तभी एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों को बताया था कि घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है इसी के चलते विमानों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए LVP लागू किया गया है। दिल्ली में कोहरे का कहर सिर्फ फ्लाइट्स पर ही नहीं बल्कि ट्रेनों पर भी देखने को मिल रहा है।

ट्रेनों के संचालन पर भी दिखा असर

घने कोहरे के चलते राजधानी में दृश्यता काफी हद तक कम हो गई है। ऐसे में किसी भी अनहोनी को टालने के लिए ट्रेनों के संचालन में देरी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, कोहरे के चलते आज भी 22 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चली हैं। इसमें 19272 हरिद्वार भावनगर एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है जो कि एक घंटे और 7 मिनट की देरी से और 14207 पद्मावत एक्सप्रेस शामिल है जो कि 4 घंटे की देरी से चली हैं।

यह ट्रेनें देरी से चली

इसके अलावा 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस 4 घंटे 4 मिनट की देरी से, 12427 रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस 3 घंटे 57 मिनट की देरी से, 22435 नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे 52 मिनट की देरी से, 14241 नौचंदी एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से और 13257 आनंद विहार टर्मिनस जनसाधारण एक्सप्रेस करीब 12 घंटे की देरी से चली है। इसके अलावा भी कई ट्रेनें ऐसी हैं जो 45 मिनट से 4 घंटे की देरी से चली है। फ्लाइट्स और ट्रेनों के साथ-साथ सड़कों पर भी कोहरे के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है।

Updated on:

18 Dec 2025 10:41 am

Published on:

18 Dec 2025 10:40 am

