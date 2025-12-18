दिल्ली में कोहरे का कहर: 40 से ज्यादा उड़ानों में देरी और कई ट्रेनें भी विलंबित

इसके अलावा 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस 4 घंटे 4 मिनट की देरी से, 12427 रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस 3 घंटे 57 मिनट की देरी से, 22435 नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे 52 मिनट की देरी से, 14241 नौचंदी एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से और 13257 आनंद विहार टर्मिनस जनसाधारण एक्सप्रेस करीब 12 घंटे की देरी से चली है। इसके अलावा भी कई ट्रेनें ऐसी हैं जो 45 मिनट से 4 घंटे की देरी से चली है। फ्लाइट्स और ट्रेनों के साथ-साथ सड़कों पर भी कोहरे के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है।