Delhi Liquor News: दिल्ली में आज से पुरानी शराब नीति लागू, जानिए अब कितना मिलेगा डिस्काउंट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति पर मचे बवाल के बीच आज यानी एक सितंबर से एक बार फिर पुरानी शराब नीति लागू कर दी गई है। इसके तहत दिल्ली में सितंबर के महीने में 300 शराब की दुकानें खोली जाएंगी।

दिल्ली में आज से पुरानी आबकारी नीति लागू कर दी गई है। अब राजधानी में इसी नीति के तहत शराब की बिक्री होगी। यानी सस्ती शराब मिलने का दौर अब खत्म हो गया है। नई शराब नीति को लेकर मचे बवाल के बीच ये फैसला लिया गया है। पुरानी पॉलिसी अगले 6 महीने के लिए लागू रहेगी. पुरानी शराब नीति के लागू होने से सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि अब शराब की दुकानें सरकार ही चलाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले वर्ष 17 नवंबर को नई शराब नीति लागू की थी, जिस पर विवाद और सीबीआई जांच के बाद इस बदलने का फैसला लिया गया।

