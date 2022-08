Old Excise Policy In Delhi: दिल्ली में कल से लागू होगी पुरानी शराब नीति, जानिए क्या होगा?

दिल्ली में आबकारी नीति पर मचे बवाल के बीच एक बार फिर पुरानी नीति लागू होने जा रही है। एक सितंबर से राजधानी दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति दोबारा लागू हो जाएगी। नई शराब नीति को लेकर सीबीआई की जांच चल रही है।

दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर विवाद लगातार जारी है। नई नीति में अनियमितताओं के आरोपों के बाद इसकी सीबीआई जांच भी शुरू हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में अब 1 सितंबर से पुरानी शराब नीति लागू हो जाएगी। यानी दिल्ली में मिल रही छूट वाली शराब का 31 अगस्त आखिरी दिन है। इसके बाद पुरानी आबकारी नीति पर ही दिल्ली में शराब की बिक्री होगी। बुधवार रात 10 बजे तक नई शराब नीति के तह दिल्ली में शराब उपल्ब्ध रहेगी। जबकि इसके बाद शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। आइए पुरानी आबकारी नीति में क्या होगा?

Old Excise Policy In Delhi From First September 700 Liquor Shops Will Be Open