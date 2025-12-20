20 दिसंबर 2025,

Delhi-NCR Pollution: प्रदूषण से दिल्ली-एनसीआर बेहाल, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम, 152 उड़ानें कैंसिल

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। घने कोहरे और स्मॉग की वजह से राजधानी के कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जबकि AQI कई स्थानों पर 400 के पार पहुंच गया।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 20, 2025

Delhi-NCR Pollution

रायसीना हिल्स और राष्ट्रपति भवन क्षेत्र में शुक्रवार को जहरीली स्मॉग की मोटी परत छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 381 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहा। (ANI Photo)

Delhi-NCR Chokes Under Severe Pollution: दिल्ली-एनसीआर में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती अभी नहीं दिख रही है। शुक्रवार को धुंध की मोटी परत छाई रही। दिल्ली में इस कारण कई क्षेत्रों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई। इसके अलावा राजधानी में प्रदूषण की निगरानी के लिए बने 40 स्टेशनों में से 17 जगहों पर एक्यूआई गंभीर की श्रेणी में रहा। जबकि कई क्षेत्रों में एक्यूआइ 400 से ज्यादा भी दर्ज किया गया।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैप चार उपायों के लागू होने के बाद भी राजधानी और एनसीआर में कई स्थानों पर गैस चेंबर जैसी स्थिति रही। सुबह के समय आनंद विहार में सुबह एक्यूआई 437, आरके पुरम और विवेक विहार में 436 रहा। इसके अलावा उत्तर भारत के कई शहरों में शुक्रवार को कोहरे और प्रदूषण का प्रकोप जारी है। यहां तक कि दिसंबर माह में कोलकाता में एक्यूआइ 351 तक दर्ज किया गया।

उड़ानों और ट्रेनों पर कोहरे का असर

शुक्रवार को घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम होने का असर उड़ानों पर जारी रहा। प्रतिदिन करीब 1400 उड़ानें संचालित करने वाले आईजीआई एयरपोर्ट पर 230 उड़ानों में देरी हुई जबकि 152 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी। इसके अलावा दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। खासकर दिल्ली- आगरा, दिल्ली- मुगलसराय रूट पर चलने वाली कई राजधानी ट्रेनों समेत सुपरफास्ट ट्रेनें तीन से सात घंटे तक की देरी से चल रही हैं।

दिल्ली के स्कूलों में लगेंगे एयर प्यूरीफायर

लगातार बेहद खराब वायु गुणवत्ता से जूझ रही दिल्ली के स्कूलों में रेखा गुप्ता सरकार अब एयर प्यूरीफायर लगवाएगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकारी स्कूलों की 10 हजार कक्षाओं में एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे।

