Delhi-NCR Pollution: प्रदूषण से दिल्ली-एनसीआर बेहाल, विजिबिलिटी 50 मीटर से कम, 152 उड़ानें कैंसिल

Delhi-NCR Chokes Under Severe Pollution: दिल्ली-एनसीआर में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती अभी नहीं दिख रही है। शुक्रवार को धुंध की मोटी परत छाई रही। दिल्ली में इस कारण कई क्षेत्रों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई। इसके अलावा राजधानी में प्रदूषण की निगरानी के लिए बने 40 स्टेशनों में से 17 जगहों पर एक्यूआई गंभीर की श्रेणी में रहा। जबकि कई क्षेत्रों में एक्यूआइ 400 से ज्यादा भी दर्ज किया गया।