दिल्ली-NCR के प्रदूषण पर केंद्र सख्त: ‘रिजल्ट दो या कार्रवाई झेलो’, राजस्थान-पंजाब के लिए नया फरमान

Delhi-NCR Pollution:दिल्ली-एनसीआर में सालभर बनी रहने वाली खराब वायु गुणवत्ता पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण नियंत्रण में अब टालमटोल नहीं चलेगी और परिणाम नहीं आए तो जवाबदेही तय की जाएगी। दिल्ली-एनसीआर से सटे राजस्थान और पंजाब के एक्शन प्लान की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने हर क्षेत्र के लिए अलग, व्यावहारिक और समयबद्ध कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया। मंत्री ने निर्देश दिए कि वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े एक्शन प्लान की समीक्षा अब हर महीने मंत्रिस्तरीय स्तर पर होगी, ताकि क्रियान्वयन की प्रगति और असर साफ नजर आए।