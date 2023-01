दिल्ली पुलिस के शहीद ASI के परिवार को मिलेगा एक करोड़ रुपए, CM केजरीवाल ने किया ऐलान

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Jan 11, 2023 09:52:41 am

Delhi Police martyr ASI Shambhu Dayal: दिल्ली पुलिस के शहीद एएसआई शंभू दयाल के परिवार को एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इस बात की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। मूलरूप से राजस्थान के सीकर के रहने वाले दिल्ली पुलिस के एएसआई शंभू दयाल 8 जनवरी को शहीद हुए थे।

Delhi Police martyr ASI's family will get one crore rupees, CM Kejriwal announced