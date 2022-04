Delhi Corona update : सामने आए 1094 आए नए मामले, दो मरीजों की मौत

Delhi Covid-19 Update: दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों केअनुसार, राजधानी में सक्रिया मामलों की संख्या अब 3705 हो गई है जबकि संक्रमण दर बढ़कर 4.82 फीसदी हो गया है।

नई दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। शनिवार को पिछले 24 घंटों में 1094 मामले सामने आए हैं। वहीं, 640 मरीज ठीक हुए हैं, 2 मरीजों की मौत हो गई है। 13 फरवरी के बाद से दिल्ली में कोरोना के सबसे अधिक सक्रिय मामले हो गए हैं। 13 फरवरी को राजधानी में कोरोना के सक्रिय मामले 3926 थे।

Delhi reports 1094 new Covid-19 cases, 2 deaths in last 24 hours