दिल्ली में मौत का सौदागर बेनकाब! रिहायशी इलाके में चल रहा था अवैध दवाओं का खेल, 104 वैरायटी जब्त

Illegal Medicine Racket Delhi: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने पूर्वी दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में अवैध दवा बिक्री के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। विभाग की टीम ने सोमवार को राशिद मार्केट, गांव खुरेजी, शाहदरा स्थित एक परिसर पर छापा मारकर 104 प्रकार की दवाओं की भारी मात्रा जब्त की। साथ ही 23 एक्सपायर्ड दवाएं भी बरामद की गईं। मंत्री ने बताया कि गुप्त सूचना पर असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर (ईस्ट) के पर्यवेक्षण में ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम ने यह छापेमारी की। डिकॉय ऑपरेशन के तहत एक गुप्त ग्राहक को भेजा गया, जिसने बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिना कैश मेमो के कई दवाएं खरीदीं। इससे अवैध बिक्री की पुष्टि हुई। छापे के दौरान बरामद निशान वाली करेंसी नोट भी आरोपी के पास से मिली।