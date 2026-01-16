दिल्ली में चालान भरने का झंझट खत्म! पुलिस ने शुरू की QR कोड सर्विस, जानें कैसे काम करेगा नया सिस्टम

जनवरी के पहले दो हफ्तों में पांच सर्कल में इसकी ट्रायल सफल रही। अब पूरे दिल्ली में लागू कर दिया गया है। डीसीपी (ट्रैफिक हेडक्वार्टर) एस.के. सिंह ने कहा, 'हमने यह सिस्टम आम जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए शुरू किया है। लोग अक्सर सरकारी या कोर्ट पोर्टल पर भुगतान नहीं कर पाते या पेमेंट डिक्लाइन हो जाता था। अब मौके पर ही आसानी से ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा और तुरंत सिस्टम में रिफ्लेक्ट होगा।'