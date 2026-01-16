महाराष्ट्र में ‘कमल’ खिलते ही BJP हुई आक्रामक! राहुल गांधी को बताया ‘खानदानी चोर’

16 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं (जिनमें मुंबई की BMC शामिल) के चुनाव परिणामों की गिनती हुई। महायुति गठबंधन ने 2,800 से अधिक वार्डों में से 1,635 से ज्यादा में बढ़त बनाई, जबकि विपक्षी गठबंधन MVA को महज 190 के आसपास सीमित कर दिया। BMC में महायुति को बहुमत (114 सीटें) पार करने की स्थिति में पहुंच गई, जो ठाकरे परिवार का पारंपरिक गढ़ था। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पुनर्मिलन के बावजूद वे हार गए, जबकि कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी गठबंधन ने लातूर में ही जीत हासिल की। यह जीत ठाकरे और पवार परिवारों के राजनीतिक पुनर्मिलन को बड़ा झटका मानी जा रही है।