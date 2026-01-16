महाराष्ट्र में ‘कमल’ खिलते ही BJP हुई आक्रामक! राहुल गांधी को बताया ‘खानदानी चोर’

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी
BJP Attacks Rahul Gandhi: महाराष्ट्र में महानगरपालिका चुनावों में महायुति (बीजेपी-शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट) की बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाया है। वोट गिनती के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' और चुनाव आयोग पर 'गैसलाइटिंग' के आरोपों पर बीजेपी ने उन्हें 'खानदानी चोर' कहकर तगड़ा जवाब दिया।
16 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं (जिनमें मुंबई की BMC शामिल) के चुनाव परिणामों की गिनती हुई। महायुति गठबंधन ने 2,800 से अधिक वार्डों में से 1,635 से ज्यादा में बढ़त बनाई, जबकि विपक्षी गठबंधन MVA को महज 190 के आसपास सीमित कर दिया। BMC में महायुति को बहुमत (114 सीटें) पार करने की स्थिति में पहुंच गई, जो ठाकरे परिवार का पारंपरिक गढ़ था। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पुनर्मिलन के बावजूद वे हार गए, जबकि कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी गठबंधन ने लातूर में ही जीत हासिल की। यह जीत ठाकरे और पवार परिवारों के राजनीतिक पुनर्मिलन को बड़ा झटका मानी जा रही है।
राहुल गांधी ने मतदान के दौरान इस्तेमाल हुए 'इंडेलिबल इंक' के आसानी से मिट जाने के विवाद पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने X पर पोस्ट किया, 'इलेक्शन कमीशन का नागरिकों को गुमराह करना ही हमारी डेमोक्रेसी में भरोसे के खत्म होने की वजह है। वोट चोरी एक राष्ट्र-विरोधी काम है।' उन्होंने मीडिया रिपोर्ट शेयर कर दावा किया कि विपक्ष और मतदाता 'फेडिंग इंक' पर सवाल उठा रहे हैं और यह लोकतंत्र में विश्वास की कमी का कारण है। राज्य चुनाव आयोग ने जांच का आदेश दिया, लेकिन बीजेपी ने इसे हार की बहाना बताया।
बीजेपी ने सोशल मीडिया पर आक्रामक होकर राहुल गांधी पर पलटवार किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने X पर लिखा, 'बहाना ब्रिगेड वापस! गिनती खत्म होने से पहले ही हार मान ली? राहुल फिर से वही कर रहे हैं जो वह सबसे अच्छा करते हैं- बदनाम करना, तोड़-मरोड़ कर पेश करना और गलत जानकारी फैलाना। 'खानदानी चोर' अब ठाकरे के दावों को दोहरा रहे हैं।' उन्होंने बिहार चुनावों में राहुल के पुराने 'वोट चोरी' आरोपों का जिक्र कर पूछा कि उसका क्या हुआ।
बीजेपी के आधिकारिक हैंडल ने वरुण धवन के वायरल 'वन-साइडेड स्माइल' मीम का इस्तेमाल कर राहुल पर कटाक्ष किया। मीम में कैप्शन था— 'परम्परा. प्रतिष्ठा. अनुशासन।' और नीचे: 'मम्मी, मैं फिर हार गया'। प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस बार-बार हार के बाद बहाने बनाती है और जनता गांधी-वाड्रा परिवार को एंटी-नेशनल मानती है।
