Delhi Traffic Rule: दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी चलाने पड़ेगा भारी, लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना

सड़कों पर वाहन चलाते वक्त आम तौर पर लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार काफी सख्त हो गई है। ट्रैफिक के कड़े नियमों के जरिए लापरवाही करने वालों पर सीधी नजर रखी जा रही है। यही नहीं सजा के साथ तगड़ा जुर्माना भी वसूला जा रहा है।

सड़कों पर वाहन चलाते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब वाहन चलाने वक्त आपको और भी सावधानी रखना होगी। क्योंकि केजरीवाल सरकार लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है। राजधानी में अब बिना रजिस्ट्रेशन वाली नंबर प्लेट के वाहन चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार ने बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर चलती गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने यह कदम बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों के चलने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया है।

Delhi Traffic Rule Rs 5000 Fine On Driving Without Unregistered Vehicles On Roads