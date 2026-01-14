डिलीवरी बॉय को बड़ी राहत: Blinkit और Zomato हटाएंगे 10 मिनट में डिलीवरी का दबाव

देश में 10 मिनट में डिलीवरी करने की अनिवार्यता खत्म होने जा रही है। भारत सरकार ने डिलीवरी सर्विस कंपनियों को इसके लिए कहा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्लिंककिट, जोमेटो व स्वीगी सहित अन्य कंपनियों से इस पर चर्चा की है। इसके बाद ब्लिंककिट ने अपने सभी ब्रांड-सर्विस से यह फीचर हटाने का ऐलान किया है। अब जोमेटो व स्वीगी भी इसे हटाएंगे। इससे डिलीवरी करने वाले लोगों के लिए राहत रहेगी। मांडविया से चर्चा के बाद कंपनियों ने आश्वासन दिया कि वो अपने ब्रांड के विज्ञापनों, सोशल मीडिया से 10 मिनट में डिलीवरी की समय सीमा हटाएंगे। बताया जाता है कि अब कंपनियों की क्विक सर्विस तो रहेगी, लेकिन दस मिनट की टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी।