राष्ट्रीय

डिलीवरी बॉय को बड़ी राहत: Blinkit और Zomato हटाएंगे 10 मिनट में डिलीवरी का दबाव

भारत सरकार और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की चर्चा के बाद Zomato, Swiggy और Blinkit जैसी कंपनियों ने 10 मिनट में डिलीवरी का फीचर हटा दिया। इससे डिलीवरी बॉय की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और काम का दबाव कम होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 14, 2026

Mansukh L. Mandaviya

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया (File Photo - IANS)

देश में 10 मिनट में डिलीवरी करने की अनिवार्यता खत्म होने जा रही है। भारत सरकार ने डिलीवरी सर्विस कंपनियों को इसके लिए कहा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्लिंककिट, जोमेटो व स्वीगी सहित अन्य कंपनियों से इस पर चर्चा की है। इसके बाद ब्लिंककिट ने अपने सभी ब्रांड-सर्विस से यह फीचर हटाने का ऐलान किया है। अब जोमेटो व स्वीगी भी इसे हटाएंगे। इससे डिलीवरी करने वाले लोगों के लिए राहत रहेगी। मांडविया से चर्चा के बाद कंपनियों ने आश्वासन दिया कि वो अपने ब्रांड के विज्ञापनों, सोशल मीडिया से 10 मिनट में डिलीवरी की समय सीमा हटाएंगे। बताया जाता है कि अब कंपनियों की क्विक सर्विस तो रहेगी, लेकिन दस मिनट की टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी।

ये है असल वजह

इन कंपनियों के डिलीवरी बॉय जल्द प्रोडेक्ट पहुंचाने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त होते रहे हैं। हैदराबाद में एक डिलीवरी बॉय की दुर्घटना में मौत के बाद यह मामला गर्मा गया था। इसके बाद गिग वर्कस की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे। गिग वर्कर्स यूनियन ने भी इसकी मांग की थी। पूर्व में संसद में भी 10 मिनट में डिलीवरी का मुद्दा उठ चुका है। तब डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। इसे लेकर डिलीवरी बॉय ने क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर हड़ताल की थी।

ये उठती रही हैं मांगें

  • दस मिनट की टाइम लिमिट को खत्म किया जाए।
  • डिलीवरी बॉय के लिए वेतनवृद्धि की जाए, दर बढ़े।
  • दुर्घटना सुरक्षा व बेहतर मुआवजे के प्रावधान हो।
  • स्वास्थ्य बीमा, पेंशन व पीएफ जैसी सुविधाएं हो।
  • 40 हजार मासिक आय गारंटी व न्यूनतम फ्यूल खर्च।
  • अकाउंट ब्लॉक, इंसेटीव कमी जैसे मामलों में नियमों में ढ़ील।

Updated on:

14 Jan 2026 04:41 am

Published on:

14 Jan 2026 04:26 am

Hindi News / National News / डिलीवरी बॉय को बड़ी राहत: Blinkit और Zomato हटाएंगे 10 मिनट में डिलीवरी का दबाव

