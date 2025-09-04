जलप्रलय… ! उत्तर भारत की नदियों में बाढ़ से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में हाहाकार

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जानकारों के अनुसार यमुना नदी की बाढ़ का सीधा असर राजस्थान पर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ जिलों पर इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। यमुना नदी राजस्थान से होकर नहीं गुजरती, लेकिन दिल्ली व हरियाणा से होकर राजस्थान के भरतपुर संभाग में नहरी सिंचाई होती है। बाढ़ के कारण नहरों में जलप्रवाह प्रभावित होने से भरतपुर संभाग के डीग, कामां तक नहरी सिंचाई आपूर्ति बाधित हो सकती है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही, तो किसानों को खरीफ फसलों को सिंचाई के पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में यातायात और रेल मार्ग अवरुद्ध होने पर राजस्थान के व्यापार, पर्यटन उद्योग और परिवहन नेटवर्क पर भी असर पड़ सकता है।