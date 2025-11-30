‘सिद्धारमैया के साथ मेरा…’, CM के साथ मतभेद पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दिया बड़ा बयान

वहीं डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा कि प्रदेश के लोगों को कांग्रेस सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम उनके लिए काम करने के लिए कमिटेड हैं। उन्होंने आगे कहा कि बेंगलुरु का मौसम शिमला जैसा है। इस शहर का मौसम और कल्चर बहुत सुंदर है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के लिए, दिल्ली जाना मंदिर जाने जैसा है। यह बिल्कुल नैचुरल है। जब भी हमें जरूरत होती है, हम वहां जाते हैं।