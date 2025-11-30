Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘सिद्धारमैया के साथ मेरा…’, CM के साथ मतभेद पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दिया बड़ा बयान

डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा कि प्रदेश के लोगों को कांग्रेस सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम उनके लिए काम करने के लिए कमिटेड हैं।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Ashib Khan

Nov 30, 2025

डीके शिवकुमार ने कहा- राज्य में सब ठीक

डीके शिवकुमार ने कहा- राज्य में सब ठीक (Photo-IANS)

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में लंबे समय से सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान पर रविवार को डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया है। शिवकुमार ने कहा कि उनका सिद्धारमैया के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुट है और आगामी विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 

मैं अपनी सीमाएं जानता हूं – शिवकुमार

डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि मुझमें और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया में कोई अंतर नहीं है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते, मैं अपनी सीमाएँ जानता हूं। साथ ही कहा कि उन्होंने न तो शब्दों में और न ही अपने कार्यों से सिद्धारमैया से कोई असहमति व्यक्त की है। 

जल्द बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक

शिवकुमार ने आगे कहा, “कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता कर्नाटक की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और 2028 के विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना है।” उन्होंने आगे कहा कि वह और मुख्यमंत्री राज्य से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे।

वहीं डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा कि प्रदेश के लोगों को कांग्रेस सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम उनके लिए काम करने के लिए कमिटेड हैं। उन्होंने आगे कहा कि बेंगलुरु का मौसम शिमला जैसा है। इस शहर का मौसम और कल्चर बहुत सुंदर है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के लिए, दिल्ली जाना मंदिर जाने जैसा है। यह बिल्कुल नैचुरल है। जब भी हमें जरूरत होती है, हम वहां जाते हैं।

नाश्ते पर की मुलाकात

बता दें कि प्रदेश में सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच सीएम और डिप्टी सीएम ने शनिवार को एकजुटता दिखाई। दोनों नेताओं के बीच नाश्ते पर मुलाकात हुई और कहा कि उनके बीच किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। वहीं, दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सब कुछ ठीक है। 

ये भी पढ़ें

बंगाल में मुसलमानों के वोट में सेंध लगाने में जुटी बीजेपी, जानें रणनीति में क्या किया बदलाव
राष्ट्रीय
बंगाल में बीजेपी ने मुस्लिमों के प्रति अपनाया नरम रुख

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Nov 2025 06:03 pm

Published on:

30 Nov 2025 06:02 pm

Hindi News / National News / ‘सिद्धारमैया के साथ मेरा…’, CM के साथ मतभेद पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.