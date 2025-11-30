‘सिद्धारमैया के साथ मेरा…’, CM के साथ मतभेद पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दिया बड़ा बयान

डीके शिवकुमार ने कहा- राज्य में सब ठीक (Photo-IANS)
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में लंबे समय से सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान पर रविवार को डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया है। शिवकुमार ने कहा कि उनका सिद्धारमैया के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुट है और आगामी विधानसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि मुझमें और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया में कोई अंतर नहीं है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते, मैं अपनी सीमाएँ जानता हूं। साथ ही कहा कि उन्होंने न तो शब्दों में और न ही अपने कार्यों से सिद्धारमैया से कोई असहमति व्यक्त की है।
शिवकुमार ने आगे कहा, “कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता कर्नाटक की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना और 2028 के विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना है।” उन्होंने आगे कहा कि वह और मुख्यमंत्री राज्य से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे।
वहीं डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा कि प्रदेश के लोगों को कांग्रेस सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं और हम उनके लिए काम करने के लिए कमिटेड हैं। उन्होंने आगे कहा कि बेंगलुरु का मौसम शिमला जैसा है। इस शहर का मौसम और कल्चर बहुत सुंदर है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के लिए, दिल्ली जाना मंदिर जाने जैसा है। यह बिल्कुल नैचुरल है। जब भी हमें जरूरत होती है, हम वहां जाते हैं।
बता दें कि प्रदेश में सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच सीएम और डिप्टी सीएम ने शनिवार को एकजुटता दिखाई। दोनों नेताओं के बीच नाश्ते पर मुलाकात हुई और कहा कि उनके बीच किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। वहीं, दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सब कुछ ठीक है।
