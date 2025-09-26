Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

हथकड़ी-बेड़ियों में बाधंकर अमेरिका ने सिख महिला को किया डिपोर्ट, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बोले- ये अपमान है, पीएम को…

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने अमेरिका से एक 73 वर्षीय सिख महिला को हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर भारत डिपोर्ट किए जाने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान के नागरिकों का अपमान है और प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए।

चंडीगढ़ पंजाब

Mukul Kumar

Sep 26, 2025

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग। (फोटो- IANS)

अमेरिका से 73 वर्षीय सिख महिला को हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर भारत डिपोर्ट किए जाने पर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए और कहना चाहिए कि ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि किसी महिला को इस तरह से डिपोर्ट करना हिंदुस्तान के नागरिकों का अपमान है।

कांग्रेस नेता बोले- ऐसे भेज रहे हैं, जैसे कोई क्रिमिनल होता है

वडिंग ने कहा कि वे नागरिकों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लगाकर ऐसे भेज रहे हैं, जैसे कोई क्रिमिनल होता है। वहीं, पंजाब सरकार द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र पर अमरिंदर सिंह ने कहा कि अब वे इस विशेष सत्र में क्या दिखाना चाहते हैं?

हमें पता है कि वे मुख्य रूप से अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। सरकार बड़े-बड़े काम के दावे करती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक जनता नहीं कहेगी कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है, तब तक बात नहीं बनेगी। पंजाब के लोग बोल रहे हैं कि सरकार बाढ़ को लेकर पूरी तरह से फेल हो गई है।"

कांग्रेस ने मान सरकार पर बोला हमला

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर बात करती है और हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि एसडीआरएफ का पैसा कहां चला गया और किसने उसका इस्तेमाल किया। कैग की रिपोर्ट कहती है कि सरकार के पास 9 हजार करोड़ रुपए थे, लेकिन पैसे कहां चले गए? इन सभी मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा।

30 साल से अमेरिका में रह रही थीं हरजीत कौर

बता दें कि पंजाब के मोहाली की रहने वाली 73 वर्षीय बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया है। वे लगभग 30 सालों से कैलिफोर्निया में अपने परिवार के साथ रह रही थीं.

कथित तौर पर दस्तावेजों की कमी के चलते अमेरिकी इमीग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ने उन्हें हिरासत में लिया और बिना परिवार से मिलाए ही हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर भारत भेज दिया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

politics

Published on:

26 Sept 2025 02:22 pm

Hindi News / National News / हथकड़ी-बेड़ियों में बाधंकर अमेरिका ने सिख महिला को किया डिपोर्ट, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बोले- ये अपमान है, पीएम को…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.