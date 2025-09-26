हथकड़ी-बेड़ियों में बाधंकर अमेरिका ने सिख महिला को किया डिपोर्ट, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बोले- ये अपमान है, पीएम को…

हमें पता है कि वे मुख्य रूप से अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। सरकार बड़े-बड़े काम के दावे करती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक जनता नहीं कहेगी कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है, तब तक बात नहीं बनेगी। पंजाब के लोग बोल रहे हैं कि सरकार बाढ़ को लेकर पूरी तरह से फेल हो गई है।"