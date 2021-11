कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर फॉर्मा कंपनी मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर पॉल बर्टन ने कहा, मुझे संदेह है कि मौजूदा कोरोना वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर प्रभावी होगी. अगर ऐसा हुआ तो हमें कोरोना के इस वेरिएंट के लिए वैक्सीन को तैयार करना होगा।

Doubts over the effect of existing vaccine against Omicron Variant