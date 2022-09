Durga Puja 2022: कोलकाता के दुर्गा पंडाल में लोगों का स्वागत करेगी 'रोबोट अन्नपूर्णा', जानिए क्या है खासियत

नवरात्रि का त्योहार नजदीक है। देशभर में नौ दिन के इस महापर्व को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मां दुर्गा के पंडालों को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इस बार रोबोट अन्नपूर्णा को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं।

देशभर में नवरात्रि के त्योहार को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कई राज्यों में शक्ति की भक्ति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में इस त्योहार का अलग ही रंग देखने को मिलता है। यहां मां दुर्गा को पंडालों को देखने देश और विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यही वजह है कि यहां पंडालों को हर वर्ष अलग-अलग थीम पर सजाया जाता है। ऐसे में लोगों को हर वर्ष इन थीम को लेकर इंतजार रहता है। ऐसी ही एक थीम इस बार चर्चा का विषय बनी हुई है। कोलकाता में आगामी दुर्गा पूजा के लिए जोरदार तैयारियां हो रही हैं। वहीं दुर्गा पंडालों में इस बार काफी कुछ नया और खास भी देखने को मिलेगा।

