झारखंड के गुमला, लोहरदगा, पलामू, लातेहार और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, मिदनापुर जैसे जिलों में असुर जनजाति की अच्छी-खासी आबादी है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के केंदाशोल और आसपास के गांवों में सप्तमी से दशमी तक लोग ‘हुड़ुर दुर्गा’ के रूप में महिषासुर की मूर्ति स्थापित कर पूजा करते हैं। वहीं, झारखंड में असुर दीपावली की रात मिट्टी का पिंड बनाकर महिषासुर और पूर्वजों को याद करते हैं। उनकी मान्यता है कि महिषासुर महिलाओं पर हथियार नहीं उठाते थे, इसलिए देवी दुर्गा के छल से उनकी हत्या हुई।