भूकंप के झटके से दहला उत्तर भारत: घबराकर घरों से बाहर निकले लोग, जानें कितनी थी तीव्रता

Earthquake in Assam: असम में रविवार को दोपहर बाद भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों से लोग डर गए और घरों और दुकानों से बाहर आ गए। मिली जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 5.8 थी।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 14, 2025

Earthquake in Assam
असम में भूकंप के झटके (Representational Photo)

Earthquake in Assam: असम और उत्तर-पूर्व के कुछ हिस्सों में रविवार दोपहर बाद 5.8 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस प्राकृतिक घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी, जिसके चलते लोग अपने घरों, दुकानों और कार्यस्थलों को छोड़कर सड़कों व खाली मैदानों की ओर भागे। भूकंप का केंद्र असम के उदलगुरी जिले में था, और इसके झटके आसपास के जिलों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और पड़ोसी देश भूटान में भी महसूस किए गए।

भूकंप का प्रभाव और लोगों की प्रतिक्रिया

भूकंप के दौरान घरों में पंखे, बिजली के उपकरण और अन्य सामान हिलने लगे, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया। कई लोग सुरक्षा के लिए तुरंत खुले स्थानों की ओर दौड़े। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने अनुभव साझा किए, जिसमें कुछ ने बताया कि झटके कुछ सेकंड तक महसूस हुए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस तरह के झटके पहले भी महसूस किए गए हैं, लेकिन इस बार की तीव्रता ने उन्हें चिंतित कर दिया।

प्रशासन सतर्क, कोई जनहानि नहीं

फिलहाल, भूकंप के कारण किसी तरह की जनहानि या बड़े पैमाने पर संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखने के लिए टीमें तैनात की हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आपदा प्रबंधन विभाग हालात का आकलन कर रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

दो हफ्ते पहले भी आया था भूकंप

आपको बता दें कि असम में करीब दो हफ्ते पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 2 सितंबर को असम के सोनितपुर की धरती 3.5 तीव्रता के भूकंप से कांप उठी थी। राहत की बात यह थी कि इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ।

उत्तर-पूर्व में भूकंप का खतरा

उत्तर-पूर्वी भारत भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में आता है, जहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस होते हैं। विशेषज्ञों ने लोगों को भूकंपरोधी उपाय अपनाने और आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। प्रशासन ने भी लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

Updated on:

14 Sept 2025 05:49 pm

Published on:

14 Sept 2025 05:44 pm

Hindi News / National News / भूकंप के झटके से दहला उत्तर भारत: घबराकर घरों से बाहर निकले लोग, जानें कितनी थी तीव्रता

