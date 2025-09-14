भूकंप के झटके से दहला उत्तर भारत: घबराकर घरों से बाहर निकले लोग, जानें कितनी थी तीव्रता

Earthquake in Assam: असम और उत्तर-पूर्व के कुछ हिस्सों में रविवार दोपहर बाद 5.8 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस प्राकृतिक घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी, जिसके चलते लोग अपने घरों, दुकानों और कार्यस्थलों को छोड़कर सड़कों व खाली मैदानों की ओर भागे। भूकंप का केंद्र असम के उदलगुरी जिले में था, और इसके झटके आसपास के जिलों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और पड़ोसी देश भूटान में भी महसूस किए गए।