भारत में पहली बार: बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में लगेंगे भूकंप रेटिंग स्केल, झटकों का पता चलते ही रूक जाएगी ट्रेन

नई दिल्लीPublished: Jan 30, 2024 07:45:19 am

Bullet Train project : भूकंप के दौरान यात्रियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुलेट ट्रेन परियोजना (मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर) के लिए अट्ठाईस (28) भूकंपमापी स्थापित किए जाएंगे।

Bullet Train project to get system to detect earthquake : अब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर और भवन निर्माण में भूकंपरोधी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब बुलेट ट्रेन के सफर को भी भूकंप जैसी आपदा से सुरक्षित रखने के उपाय किए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट (मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर) के लिए 28 भूकंप मापी यंत्र लगाए जाएंगे। भारत में पहली बार किसी भी रेल प्रोजेक्ट में इसे लागू किया जाएगा। इस यंत्र से भूकंप के दौरान यात्रियों के साथ बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। जापानी शिंकानसेन तकनीक पर आधारित यह प्रणाली न केवल प्राथमिक तरंगों के जरिए भूकंप के झटकों का पता लगाएगी, बल्कि स्वचालित ढंग से बिजली बंद हो जाएगी। बिजली बंद होते ही आपातकालीन ब्रेक सक्रिय हो जाएंगे और प्रभावित क्षेत्र में चलने वाली ट्रेनें रुक जाएंगी।