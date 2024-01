Election Commission: पागल, सिरफिरा, गूंगा, अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज बोला तो जाना पड़ेगा जेल, जुर्माना भी लगेगा

नई दिल्लीPublished: Jan 09, 2024 07:52:51 am Submitted by: स्वतंत्र मिश्र

Election Commission not to use derogatory words for persons with disabilities: भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी जारी करते हुए एक शब्दों की सूची जारी की है। अगर आपने सूची में शामिल शब्दों का इस्तेमाल किसी के लिए किया तो आपको जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।