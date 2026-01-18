हर दिन 7 लाख होगी सुनवाई, ECI ने पश्चिम बंगाल में 7 फरवरी तक SIR पूरा करने का रखा टारगेट

आयोग ने पहले ही निर्देश दिया था कि सुनवाई के लिए बुलाए गए वोटरों द्वारा दिए सहायक पहचान दस्तावेजों का दो चरणों में वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO) वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन का पहला चरण करेंगे, और जिला मजिस्ट्रेट, जो जिला चुनाव अधिकारी भी हैं, वेरिफिकेशन का दूसरा चरण करेंगे। कमीशन ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए डोमिसाइल सर्टिफिकेट और वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा के एडमिट कार्ड को असली पहचान पत्र नहीं माना जाएगा।