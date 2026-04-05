अमित शाह के रोड शो में हुआ था बवाल, अब बंगाल में कई थानेदारों का बदला विभाग, किसको कहां भेजा गया?

आदेश संख्या 181 और 182 जारी करके इंस्पेक्टर रैंक के कई अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस आदेश के अनुसार, शहर के कई महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशनों के इंचार्ज अधिकारियों या OCs को हटाकर डिटेक्टिव विभाग, STF या स्पेशल ब्रांच जैसे विभागों में भेज दिया गया है। इसी तरह, चेतला पुलिस स्टेशन के ओसी अमिताभ सरकार को STF में भेज दिया गया है।