राष्ट्रीय

शिक्षा के नाम पर करोड़ों का काला खेल! ED ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को घेरा, 139 करोड़ की संपत्ति जब्त

ईडी ने फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी और परिवार द्वारा संचालित अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर किया है।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 16, 2026

Al Falah University

अल फलाह यूनिवर्सिटी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फरीदाबाद स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी और परिवार द्वारा संचालित अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार (16 जनवरी 2026) को चार्जशीट दाखिल की। जांच में यूनिवर्सिटी पर छात्रों और अभिभावकों को धोखा देकर कम से कम 415.10 करोड़ रुपये की गैरकानूनी कमाई का आरोप लगा है। ईडी ने 139 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित 54 एकड़ जमीन शामिल है।

रेड फोर्ट ब्लास्ट से जुड़ा मामला

यह मामला 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए आतंकी हमले से जुड़ा है, जिसमें अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर उमर-उन-नबी ने सुसाइड कार बम विस्फोट किया था। इस हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई थी। एनआईए अलग से आतंकवाद की जांच कर रही है, जिसमें दो दर्जन से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें तीन डॉक्टर शामिल हैं।
ईडी ने 18 नवंबर 2025 को सिद्दीकी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था। जांच में पाया गया कि यूनिवर्सिटी ने UGC, NAAC और अन्य नियामक संस्थाओं से मान्यता और मान्यता के बारे में झूठे और भ्रामक दावे किए, जिससे छात्रों-माता-पिता को गुमराह कर फीस वसूली गई।

परिवार द्वारा नियंत्रित फर्मों में फंड डायवर्शन

ईडी की जांच में सामने आया कि सिद्दीकी और उनके परिवार ने यूनिवर्सिटी के फंड्स को परिवार-नियंत्रित कंपनियों में डायवर्ट किया। उदाहरण:

  • मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के निर्माण का ठेका कारकुन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स को दिया गया, जिसमें सिद्दीकी के बेटे अफहम अहमद और बेटी अफिया सिद्दीका की 49-49% हिस्सेदारी है।
  • हॉस्टल कैटरिंग का ठेका अमला एंटरप्राइजेज एलएलपी को, जिसमें पत्नी उस्मा अख्तर और बेटे की हिस्सेदारी है।
  • 2016 तक फूड सप्लाई स्टार फूड्स (सिद्दीकी के भाई की कंपनी) को जाती थी।

ये संबंधित-पक्ष लेन-देन आयकर रिटर्न या अन्य दस्तावेजों में छिपाए गए। जांच में धोखाधड़ी से जमीन अधिग्रहण, चैरिटेबल फंड्स का दुरुपयोग और क्रॉस-बॉर्डर होल्डिंग्स भी सामने आए। सिद्दीकी के बच्चे ब्रिटिश नागरिक बताए गए हैं, और यूके में एनोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है।

ईडी अधिकारी का बयान

ईडी अधिकारी ने कहा, 'अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी और संबंधित संस्थाओं में संदिग्ध अपराध की कमाई को शैक्षिक/चैरिटेबल ढांचे में लेयरिंग और इंटीग्रेशन किया गया। धोखाधड़ी से जमीन अधिग्रहण, चैरिटेबल फंड्स का डायवर्शन, अनडिस्क्लोज्ड संबंधित-पक्ष लेन-देन और क्रॉस-बॉर्डर होल्डिंग्स पाए गए।
चार्जशीट स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में दाखिल की गई है। जांच जारी है, जिसमें विदेशी रेमिटेंस (पत्नी को 3 करोड़ रुपये, बेटे को 1 करोड़ रुपये) और अन्य अनियमितताओं की पड़ताल हो रही है। यह मामला शिक्षा क्षेत्र में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े नेटवर्क को उजागर कर रहा है।

Hindi News / National News / शिक्षा के नाम पर करोड़ों का काला खेल! ED ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को घेरा, 139 करोड़ की संपत्ति जब्त

