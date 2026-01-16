शिक्षा के नाम पर करोड़ों का काला खेल! ED ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को घेरा, 139 करोड़ की संपत्ति जब्त

यह मामला 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के रेड फोर्ट के पास हुए आतंकी हमले से जुड़ा है, जिसमें अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर उमर-उन-नबी ने सुसाइड कार बम विस्फोट किया था। इस हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हुई थी। एनआईए अलग से आतंकवाद की जांच कर रही है, जिसमें दो दर्जन से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें तीन डॉक्टर शामिल हैं।

ईडी ने 18 नवंबर 2025 को सिद्दीकी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था। जांच में पाया गया कि यूनिवर्सिटी ने UGC, NAAC और अन्य नियामक संस्थाओं से मान्यता और मान्यता के बारे में झूठे और भ्रामक दावे किए, जिससे छात्रों-माता-पिता को गुमराह कर फीस वसूली गई।