पासपोर्ट जब्त, टिकट के पैसे नहीं! ईरान में फंसे हैदराबाद के छात्रों की चीख, दर-दर भटक रहे परिजन

Iran Crisis: ईरान में जारी आंतरिक अशांति और बिगड़ते हालातों के बीच वहां पढ़ रहे भारतीय छात्र एक गंभीर संकट में फंस गए हैं। हालत इतनी चिंताजनक हो गई है कि इन छात्रों के पास न तो घर लौटने के लिए पासपोर्ट है और न ही फ्लाइट के टिकट खरीदने के लिए पैसे हैं। ईरान में मौजूदा तनाव का सबसे ज्यादा असर वहां पढ़ रहे विदेशी छात्रों पर पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार, अकेले तेहरान की शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी में लगभग 70 से 80 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। इनमें से कई छात्र हैदराबाद के रहने वाले हैं। पूरे ईरान की बात करें तो यह संख्या सैकड़ों में हो सकती है।