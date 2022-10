ED ने बेंगलुरू में छापेमारी करके 5.85 करोड़ रुपए किए जब्त, मोबाइल ऐप के जरिए युवाओं से ऐंठे जा रहे थे पैसे

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बेंगलुरू में 12 कंपनियों में छापेमारी की है, जिनके पास से लगभग 5.85 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ये कंपनियां भोले-भाले युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे। ठगी करने के इन फर्म्स ने एक ऐप बना रखा था।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार यानी आज बेंगलुरू में छापेमारी करके धोखाधड़ी में शामिल कंपनियों के बारे में भंडाफोड़ किया है। ED ने यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के 12 कंपनियों में की, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि ये कंपनियां नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी करते थे, जिसके लिए 'कीपशेयरर' नाम का ऐप भी बना रखा था। ये कंपनियां व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से नोकरी दिलाने के लिए युवाओं मैसेज करते थे। इसके लिए ये कंपनियां कई ग्रुप्स व्हाट्सएप व टेलीग्राम में मैसेज करती थी।

