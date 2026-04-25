ED की बड़ी कार्रवाई, पश्चिम बंगाल राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई ठिकानों पर छापेमारी

Bengal ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज (शनिवार) पश्चिम बंगाल में कथित राशन वितरण घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को तेज करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) में सामने आई अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों के सबूत जुटाने के उद्देश्य से की जा रही है।