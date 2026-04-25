ED की बड़ी कार्रवाई, पश्चिम बंगाल राशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई ठिकानों पर छापेमारी

पश्चिम बंगाल में ED की छापेमारी
Bengal ED Raid: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज (शनिवार) पश्चिम बंगाल में कथित राशन वितरण घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को तेज करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) में सामने आई अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों के सबूत जुटाने के उद्देश्य से की जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, ED की टीमों ने उत्तर 24 परगना जिले में कारोबारी पार्थ सारथी के आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कई दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड्स की गहन जांच की जा रही है।
जांच एजेंसी को संदेह है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत गरीबों को मिलने वाले सब्सिडी वाले राशन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गईं। इसके जरिए सरकारी धन के दुरुपयोग और अवैध कमाई किए जाने की आशंका जताई जा रही है।
प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि कथित तौर पर घोटाले से कमाए गए पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वैध दिखाने की कोशिश की गई। इसी कड़ी में कई जगहों पर छापेमारी की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि यह मामला अभी शुरुआती जांच चरण में है। आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े और बड़े खुलासे होने की संभावना है। ED की कार्रवाई लगातार जारी है और जांच का दायरा और बढ़ाया जा सकता है।
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