ऑपरेशन टाइगर: उद्धव ही नहीं कांग्रेस और शरद पवार के नेताओं को भी तोड़ चुके हैं एकनाथ शिंदे, देखें लिस्ट

हाल ही में ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि उद्धव ठाकरे गुट के छह सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। खबरों के अनुसार इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर शिंदे गुट में शामिल होने की इच्छा जताई है। वहीं मुंबई में भी उद्धव गुट के 20 पार्षदों के शिंदे के संपर्क में होने की बातें भी सामने आ रही हैं। बता दें कि गुरुवार को शिवसेना पार्टी की दिल्ली में मी़टिंग रखी गई थी। एक दिन पहले पार्टी ने सभी सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया था। इसके बावजूद पार्टी के सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे और बाकी के 6 सांसदों ने मीटिंग का बहिष्कार किया।