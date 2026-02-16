पांच राज्यों में चुनाव से पहले अचानक एक्टिव EC! असम का करेगी दौरा, जानें कब होगी घोषणा

दरअसल, चार राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल मई में और पुडुचेरी का जून में खत्म हो रहा है। सबसे पहले 7 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। सूत्रों के मुताबिक, पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को हुई थी। वहां दो चरणों में मतदान हुआ और चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर को पूरी हो गई, जबकि विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक था। इसी उदाहरण को देखते हुए माना जा रहा है कि इन पांच राज्यों में भी चुनावों की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह के बाद ही की जाएगी।