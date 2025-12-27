चुनाव आयोग ने SIR के बाद असम की मसौदा मतदाता सूची की जारी, जानें कितने लाख लोगों के कटे नाम

असम में डी-वोटर्स मतदाताओं का एक वर्ग है। इन्हें सरकार द्वारा नागरिकता संबंधी दस्तावेजों में कमी के कारण वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। दरअसल, ऐसे वोटरों की पहचान विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत विशेष न्यायाधिकरणों द्वारा की जाती है, और जिन व्यक्तियों को डी-वोटर्स घोषित किया जाता है, उन्हें मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं किए जाते हैं।