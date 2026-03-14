इलेक्ट्रिक किचन: गैस संकट का एक स्मार्ट समाधान पर पब्लिक को सरकार बिजली बिल में दें ‘डिस्काउंट’

कुल मिलाकर, ऊर्जा संकट के इस दौर में इलेक्ट्रिक किचनकेवल एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, बल्कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। यदि सरकार योजनाबद्ध तरीके से इंडक्शन कुकिंग को बढ़ावा देती है, तो इससे देश की गैस पर निर्भरता कम होगी, आम परिवारों के लिए रसोई का खर्च नियंत्रित रहेगा और भविष्य में किसी भी वैश्विक ऊर्जा संकट का प्रभाव भी कम किया जा सकेगा। इस तरह “इलेक्ट्रिक किचन परिवर्तन पहल” न केवल वर्तमान संकट का समाधान है, बल्कि भारत को अधिक आत्मनिर्भर और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।