Electricity Crisis In Delhi: ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले- सिर्फ दो-तीन दिन के कोयले का बचा स्टॉक

नई दिल्ली। दिल्ली में बिजली संकट ( Electricity Crisis In Delhi ) के गहराते खतरे को देखते हुए राजनीति भी गर्मा गई है। एक बार फिर केजरीवाल सरकार ने केंद्र पर निशाना साधा है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ( Satyendra Jain ) ने कहा है कि राजधानी में सिर्फ दो से तीन दिन का ही कोयले का स्टॉक बचा है। केंद्र सरकार के ये बात मान लेनी चाहिए कि बिजली की किल्लत हो गई है।

सत्येंद्र जैन ने कहा कि किसी भी पावर प्लांट में 15 दिन से कम का स्टॉक नहीं होना चाहिए। अभी ज्यादातर प्लांट में दो-तीन दिन का स्टॉक बचा है। एनटीपीसी ( NTPC )के सारे प्लांट 55 फीसदी क्षमता पर काम कर रहे हैं। कोयले की बहुत बड़ी समस्या इस समय है।

There is coal shortage in most of the power plants. The stock is left for only 2-3 days. NTPC capped production capacity of its plants to 55%. Earlier we used to get 4000 megawatts of electricity but now we are not getting even half of that: Delhi Power Minister, Satyendar Jain pic.twitter.com/oObdOOatTU