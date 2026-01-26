प्रसेनजीत चटर्जी समेत 11 को पद्म अवार्ड, बंगाल चुनाव पर क्या पड़ेगा असर? भद्रलोक को लुभाने की कोशिश में मोदी सरकार

प्रसेनजीत के अलावे लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए अशोक कुमार हलधर को पद्म श्री, लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में गंभीर सिंह योनजोंन को पद्म श्री, कला क्षेत्र में हरि माधव मुखोपाध्याय को मरणोपरांत पद्म श्री, कला क्षेत्र में ज्योतिष देवनाथ को पद्म श्री, कला क्षेत्र में कुमार बोस को पद्म श्री, लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में महेंद्र नाथ रॉय को पद्म श्री, लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में रबीलाल टुडु को पद्म श्री, मेडिकल क्षेत्र में सरोज मंजल को पद्म श्री, कला क्षेत्र में तरुण भट्टाचार्या को पद्म श्री और कला में तृप्ति मुखर्जी को पद्म श्री सम्मान से नवाजा गया है।