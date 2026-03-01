बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हमेशा खाली रहेंगी 11 सीटें, जानिए वजह…

बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेले जाने वाले मैचों में 11 सीटें खाली रखी जाएंगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर पिछले साल हुई भगदड़ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह पहल की है। बीते साल 4 जून 2025 को RCB की पहली IPL ट्रॉफी जीत के जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुखद घटना की याद में RCB और KSCA ने स्टेडियम में एक स्मारक पट्टिका (मेमोरियल प्लाक) लगाने और 11 सीटों को हमेशा के लिए खाली रखने का निर्णय लिया है। इन सीटों को इंटरनेशनल मैचों में भी कभी बेचा नहीं जाएगा। मरने वालों की याद में स्मारक पट्टिका स्टेडियम के एंट्री गेट के पास लगाई जाएगी।