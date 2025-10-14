पुलिस को देखते ही बदमाश ने शुरू कर दी फायरिंग, एनकाउंटर में लगी गोली, पहुंचा अस्पताल

घटना की जानकारी मिलते ही धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रभात कुमार सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि घायल बदमाश भानु मांझी एक वांछित अपराधी है। उसके खिलाफ धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में राजगंज पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग में भी उसकी संलिप्तता थी। उन्होंने बताया कि भानु मांझी भगोड़े अपराधी प्रिंस खान के लिए क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम करता था।