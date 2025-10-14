Patrika LogoSwitch to English

पुलिस को देखते ही बदमाश ने शुरू कर दी फायरिंग, एनकाउंटर में लगी गोली, पहुंचा अस्पताल

झारखंड पुलिस ने बदमाश का एनकाउंटर किया है। इस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश भानु मांझी घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 14, 2025

गोलीबारी (File photo)

झारखंड पुलिस (Jharkhand Police) ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आज तेतुलमारी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल अपराधी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तिलाताड़ जंगल के पास हुई मुठभेड़

पूरी घटना तिलाताड़ जंगल के पास वाटर प्लांट के नजदीक सुबह करीब 5 बजे हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी वाटर प्लांट के पास इकट्ठा होकर किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। इस जानकारी पर तेतुलमारी थाना की पीसीआर टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही बदमाश भानु मांझी ने पीसीआर वाहन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें भानु मांझी के पैर में गोली लगी।

घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती

घायल बदमाश को तत्काल गिरफ्तार कर धनबाद के असर्फी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर तलाशी शुरू कर दी और मौके से एक मोटरसाइकिल व हथियार बरामद किया। मौके से एक बाइक और हथियार बरामद हुआ है।

घटना की जानकारी मिलते ही धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रभात कुमार सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि घायल बदमाश भानु मांझी एक वांछित अपराधी है। उसके खिलाफ धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में राजगंज पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग में भी उसकी संलिप्तता थी। उन्होंने बताया कि भानु मांझी भगोड़े अपराधी प्रिंस खान के लिए क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम करता था।

पुलिस ने इस मुठभेड़ को अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। घटनास्थल पर जांच जारी है और अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

स्रोत: आईएएनएस

Published on:

14 Oct 2025 11:56 am

Hindi News / National News / पुलिस को देखते ही बदमाश ने शुरू कर दी फायरिंग, एनकाउंटर में लगी गोली, पहुंचा अस्पताल

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘RSS कैंप में मेरा यौन शोषण हुआ’… सुसाइट नोट में स्वयंसेवक ने किया दावा, संघ ने किया आरोपों का खंडन

Kerla man dies by sucide due to sexuall abuse in RSS camp
राष्ट्रीय

दिल्ली में छात्रा से यौन शोषण का मामला, यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने दर्ज की FIR

राष्ट्रीय

पति-पत्नी के झगड़े का दर्दनाक अंत, अपने जुड़वां बच्चों को मारकर अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से कूदी महिला

राष्ट्रीय

पाकिस्तान का पर्दाफाश, हथियारों की तस्करी के मामले में पंजाब पुलिस और BSF ने किया भंडाफोड़

राष्ट्रीय

बेटे को गिफ्ट किया iPhone 16 Pro Max, एक महीने बाद ही हो गया बंद, अब Apple स्टोर को वापस करने पड़ेंगे लगभग 2 लाख

Apple Store
राष्ट्रीय
