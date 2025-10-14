पुलिस को देखते ही बदमाश ने शुरू कर दी फायरिंग, एनकाउंटर में लगी गोली, पहुंचा अस्पताल

गोलीबारी (File photo)
झारखंड पुलिस (Jharkhand Police) ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आज तेतुलमारी थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल अपराधी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पूरी घटना तिलाताड़ जंगल के पास वाटर प्लांट के नजदीक सुबह करीब 5 बजे हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी वाटर प्लांट के पास इकट्ठा होकर किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। इस जानकारी पर तेतुलमारी थाना की पीसीआर टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही बदमाश भानु मांझी ने पीसीआर वाहन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें भानु मांझी के पैर में गोली लगी।
घायल बदमाश को तत्काल गिरफ्तार कर धनबाद के असर्फी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर तलाशी शुरू कर दी और मौके से एक मोटरसाइकिल व हथियार बरामद किया। मौके से एक बाइक और हथियार बरामद हुआ है।
घटना की जानकारी मिलते ही धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रभात कुमार सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि घायल बदमाश भानु मांझी एक वांछित अपराधी है। उसके खिलाफ धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में राजगंज पेट्रोल पंप पर हुई फायरिंग में भी उसकी संलिप्तता थी। उन्होंने बताया कि भानु मांझी भगोड़े अपराधी प्रिंस खान के लिए क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम करता था।
पुलिस ने इस मुठभेड़ को अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। घटनास्थल पर जांच जारी है और अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
