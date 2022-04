Jahangirpuri में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, एक्शन में MCD

दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में शामिल आरोपियों द्वारा किये गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने वाला है। बीजेपी ने महापौर को पत्र लिखकर इसकी मांग थी जिसे महापौर ने माँ लिया है। MCD ने इसके लिए दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की भी मांग की है।

देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। यहाँ बीजेपी ने हिंसा के आरोपियों द्वारा किये गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। उत्तर दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी इलाके में किये गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराने का काम शुरू करने वाली है।

Encroachment drive on illegal construction in the Jahangirpuri area