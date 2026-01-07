Epstein Files: सेक्स स्केंडल में आया भारतीय मंत्री का नाम, क्या पीएम मोदी लेंगे एक्शन

फाइल्स के अनुसार, 2014 से 2017 के बीच एपस्टीन के कैलेंडर में पुरी के साथ कम से कम पांच अपॉइंटमेंट्स दर्ज हैं। उस समय पुरी संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि थे और इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट (IPI) के वाइस प्रेसिडेंट थे। IPI के प्रमुख टेरजे रॉड-लार्सेन एपस्टीन के करीबी थे, जो इजरायल से जुड़े मुद्दों पर काम करते थे। मुलाकातें न्यूयॉर्क में यूएन इवेंट्स और ग्लोबल अफेयर्स से जुड़ी बताई जा रही हैं। एक 2014 ईमेल में एपस्टीन ने पुरी को (गलत स्पेलिंग 'Hardeep Puree' से) यूएन जनरल असेंबली और क्लाइमेट समिट के दौरान आमंत्रित करने का जिक्र किया।