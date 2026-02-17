AI से खतरा? यूरोपीय संसद का बड़ा फैसला, निजी मोबाइल भी रडार पर

European Parliament AI Ban: यूरोपीय संसद (European Parliament) ने साइबर सिक्योरिटी (cybersecurity) और डेटा प्रोटेक्शन (data protection) के चलते कार्यस्थल पर अपने कर्मचारियों और सांसदों के लिए एआई के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह फैसला सोमवार को भेजे गए एक आंतरिक ईमेल के जरिए लिया गया। यूरोपीय संसद की e-MEP टेक सपोर्ट डेस्क इस खास समस्या की तरफ इशारा किया और बताया कि किस तरह कुछ AI टूल, उन कामों के लिए डेटा क्लाउड सर्वर पर भेज रहे, जिन्हें डिवाइस खुद ही संभाल सकता था।