विपक्ष के इस कदम का रिटायर्ड जजों ने किया कड़ा विरोध, लोकतंत्र पर हमले का लगाया आरोप

Justice G. R. Swaminathan: विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसदों ने मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस G. R. Swaminathan को पद से हटाने की मांग की थी। विपक्ष के द्वारा उन्हें पद से हटाने के लिए लाया जा रहा महाभियोग प्रस्ताव का शुक्रवार को भारी विरोध हुआ। इस विरोध में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस शामिल हैं। जजों ने महाभियोग के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए एक तीखा लेटर जारी किया है। साथ ही उन्होंने महाभियोग जैसे कदम को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। यह विवाद जस्टिस G. R. Swaminathan के एक आदेश के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने थिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपाथून पिलर पर कार्तिगई दीपम का दीया जलाने का आदेश दिया था। यह जगह सिकंदर बदूशा दरगाह के पास है और लंबे समय से इसे सेंसिटिव माना जाता है।