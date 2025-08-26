ज्यादा बारिश कहीं खराब ना कर दे खेती, महंगा हो जाएगा अनाज

दाल का कटोरा मध्य व उत्तरी क्षेत्रों में भारी बरसात से 4 लाख हेक्टेयर फसलों को नुकसान की आशंका है। मूंग की बुवाई 23.16 लाख व उड़द की बुवाई 11.46 लाख हेक्टेयर में हुई थी। अगस्त में भारी बरसात से मूंग, उड़द व सोयाबीन की फसलें जलभराव में डूबी है। फसलों में 15 से 20 प्रतिशत नुकसान की आशंका है। खराबे की आशंका के साथ मूंग की कीमतेंं 9 हजार प्रति क्विंटल पहुंच गई है।