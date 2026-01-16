Views Vs Values: क्या Bold Talks पॉडकास्ट की दुनिया का नया शगल है?

मीडिया विश्लेषक के.जी. सुरेश तपाक से इस मुद्दे पर जवाब देते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे एक जमाने में टीवी न्यूज चैनल्स पर नाग नागिन चलता था टीआरपी बटोरने के लिए, उसी तर्ज पर अब डिजिटल पर बोल्ड टॉक्स का दौर है, जो पूर्ण तौर पर कॉमर्शियल मोटिवेटेड है। मैं तो साफ तौर पर मानता हूं कि ये एक ऐसा सेगमेंट तैयार किया गया है, जो अडल्ट है और आज के दौर में ये हर किसी को उपलब्ध है क्योंकि यूट्यूब पर कोई सेंसरशिप नहीं है। बॉलिवुड में कम से कम जब इस तरह का अडल्ट कंटेट बनता है तो एक उम्र के बाद ही उसे देखा जा सकता है पर इंटरनेट पर तो कोई सेंसरशिप ही नहीं है। इस तरह की चर्चाएं पहले भी समाज में होती थीं पर ये सब प्राइवेट कन्वर्सेशन का हिस्सा होती थीं, अब समाज में भी बदलाव हो रहा है और इसे उसका रिफ्लेक्शन भी मान सकते हैं। एक तरह से ये डिमांड और सप्लाई का मसला है। ये बात तो किसी से छिपी भी नहीं कि हमारे ही देश में सनी लियोनी गूगल सर्च में नंबर 1 रही हैं। सेक्स अवयेरनेस के नाम पर इसे हम हर उम्र के बच्चे को परोस रहे हैं, मैं चिंतित इसलिए हूं कि स्कूली बच्चे भी अब इन पॉडकास्ट की क्लिप्स देख भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि वे इसका दार्शनिक या यूं कहें कि मर्म पूरी तौर पर समझने के लिए अभी परिपक्व ही नहीं हुए हैं। मैं धुरंधर फिल्म का उदाहरण देकर कहता हूं कि वे एडल्ट मूवी है तो उसे बालिग लोग ही देख सकते हैं ना। 10 साल के बच्चे की तो थियेटर में एंट्री बैन है। ऐसे में इस तरह के बोल्ड पॉडकास्ट को कैसे मॉडरेट करें, ये बड़ा सवाल है। इसमें टेक्निकल चैलेंज भी ही और नैतिकता का भी सवाल है।