Punjab के मनसा में मूसेवाला की अंतिम अरदास, मूसेवाला का पोस्टर लिए लाखों की संख्या में पहुंचे लोग

Sidhu Moosewala's antim ardas: आज सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास और भोग है। इसमें शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में उनके फैंस पहुँच रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं।

पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास और भोग आज करीब 11:30 बजे मनसा के अनाज मंडी में शुरू हो गया है। इसमें शामिल होने के लिए मूसेवाला के लाखों प्रशंसक शामिल होने के लिए पड़ोसी राज्यों से भी पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। हरियाणा और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से लोग सुबह 4 बजे से ही भोग स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए थे। मूसेवाला के पिता ने भी उनके सभी फैंस से इस भोग में शामिल होने की अपील की थी।

Thousands converge at Musa village as fans, family reminisce Sidhu Moosewala on his bhog