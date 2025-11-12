Patrika LogoSwitch to English

जिस मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध काम करते थे, आ गया उसका बयान, कहा- अगर हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में…

कुलपति ने कहा कि फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली लाल किला के पास कार विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार डॉक्टरों से संस्थान का कोई संबंध नहीं है।

2 min read
Google source verification

फरीदाबाद

image

Ashib Khan

Nov 12, 2025

Al Falah University ने बयान किया जारी

अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने बयान किया जारी (Photo-IANS)

हरियाणा के फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्टफोट में अपने डॉक्टर की संलिप्तता से संबंधित घटनाक्रमों पर और आरोपों पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है।  कुलपति प्रो. भूपिंदर कौर आनंद द्वारा जारी बयान में विश्वविद्यालय की स्थिति स्पष्ट की गई है और जांच के संबंध में उसकी भूमिका स्पष्ट की गई है। 

कुलपति कौर ने कहा कि फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली लाल किला के पास कार विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार डॉक्टरों से संस्थान का कोई संबंध नहीं है, “सिवाय इसके कि वे अपनी आधिकारिक क्षमता में काम कर रहे हैं।”

कुलपति ने जताया दुख

वहीं कुलपति ने दिल्ली विस्फोट की घटना पर दुख व्यक्त किया और पीड़ित लोगों के प्रति संवेदना और प्रार्थना व्यक्त की। कुलपति ने कहा, “हमें यह भी पता चला है कि हमारे दो डॉक्टरों को जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय का उक्त व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि वे विश्वविद्यालय में आधिकारिक पदों पर काम कर रहे हैं।"

कुलपति ने आरोपों का किया खंडन

कुलपति कौर ने विश्वविद्यालय से जुड़े डॉक्टरों पर लगे आरोपों का ज़िक्र किया, जिन्हें भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और हथियारों के साथ गिरफ़्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि परिसर में ऐसा कोई रसायन नहीं रखा जाता।

बयान में कुलपति ने कहा कि हम ऐसे सभी झूठे और अपमानजनक आरोपों की कड़ी निंदा करते हैं और उनका स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। कुछ प्लेटफ़ॉर्म द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी रसायन या सामग्री का उपयोग, भंडारण या संचालन नहीं किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं का उपयोग केवल और केवल एमबीबीएस छात्रों और अन्य अधिकृत पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए किया जाता है।

कुलपति ने अपने बयान में कहा कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी किसी भी मंच से मिले, तो उसे शेयर करने से पहले सत्यापित कर ले कि यह सही है या नहीं। बिना सत्यापित किए जानकारी शेयर करने से बचें।

साथ ही उन्होंने कहा, “विश्वविद्यालय दिल्ली लाल किला विस्फोट और विश्वविद्यालय में कार्यरत एक डॉक्टर के किराए के घर में मिली विस्फोटक सामग्री की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को सहयोग दे रहा है।”

फरीदबाद पुलिस ने किया खंडन

वहीं फरीदाबाद पुलिस ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही खबरों का खंडन किया है। दरअसल, मीडिया में खबर प्रसारित हो रही है कि लाल किला दिल्ली के सामने विस्फोट हुई संदिग्ध i20 कार पिछले 10/11 दिनों से अल-फलाह यूनिवर्सिटी, धौज में थी।

दिल्ली ब्लास्ट

