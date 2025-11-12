जिस मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध काम करते थे, आ गया उसका बयान, कहा- अगर हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में…

बयान में कुलपति ने कहा कि हम ऐसे सभी झूठे और अपमानजनक आरोपों की कड़ी निंदा करते हैं और उनका स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। कुछ प्लेटफ़ॉर्म द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी रसायन या सामग्री का उपयोग, भंडारण या संचालन नहीं किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं का उपयोग केवल और केवल एमबीबीएस छात्रों और अन्य अधिकृत पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए किया जाता है।