Jammu Kashmir: फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, 5 दिसंबर को नए अध्यक्ष का होगा चुनाव

Farooq Abdullah National Conference: जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फारूक के पार्टी प्रेसिडेंट पद छोड़ने के बाद अब उमर अब्दुल्ला के अध्यक्ष बनने की चर्चा है।

Farooq Abdullah steps down as National Conference Chief; polls to elect new president on December 5