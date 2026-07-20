‘एक महीने से अधिक समय बीत गया, हमें न्याय चाहिए’, होर्मुज हमले में मर्चेंट नेवी बेटे की मौत के बाद पिता ने पीएम मोदी से मांगा इंसाफ

मर्चेंट नेवी के पिता ने कहा कि उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपील की कि वे मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाएं। राजेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अब तक की कार्रवाई की जानकारी मांगेंगे और मृत भारतीय नाविकों को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला संसद के मानसून सत्र में उठाया जाएगा।